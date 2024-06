Élection Présidentielle en Mauritanie : Démarrage des Votes à Nouakchott à 7h

À Nouakchott, capitale de la Mauritanie, les citoyens ont commencé à voter dès 7 heures du matin, comme l'a observé l'APS. Les électeurs, habillés en boubou traditionnel, se sont rendus nombreux aux bureaux de vote, où le processus s'est déroulé dans une ambiance sereine. La tranquillité régnait, avec une présence notable des forces de sécurité dans les rues principales.



Environ deux millions de Mauritaniens sont appelés à élire leur prochain président parmi sept candidats, incluant le président sortant Mohamed Ould Al Ghazouani, qui vise un second mandat après sa première élection en 2019. Parmi ses principaux adversaires se trouve l'activiste anti-esclavagiste Birahim Da Abeid, qui avait obtenu plus de 18 % des voix lors de la dernière élection présidentielle. Les autres candidats sont Mohamed Lemine Murtaji Ould Wafi, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, Mamadou Bocar Ba, le professeur Outama Soumaré, et Mouhameden Mbareck.



La veille, le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CENI), Mohamed Taqiyouallah Aladham, a assuré via l'Agence mauritanienne d'information (AMI) que toutes les conditions étaient réunies pour garantir un scrutin libre et impartial.