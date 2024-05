Drame à Nianing : M. Ngoum tue l'amant de sa mère lors d'une violente altercation

P. Sène a été victime d'une attaque au couteau de la part de M. Ngoum, qui lui a coûté la vie. Cette mère d'un enfant a mortellement blessé le maçon en lui tranchant la gorge, et son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.



Les événements se sont déroulés ce mercredi 1er mai à Nianing, selon les informations de L'Observateur, rapportées dans son édition de ce jeudi. Le motif du crime ? M. Ngoum a déclaré aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Nianing, qui l'ont appréhendée après le meurtre, que "le maçon avait blessé sa mère simplement parce qu'elle lui avait refusé l'accès à sa maison".



Le récit du journal est plus détaillé : le maçon , marié à deux femmes, était l'amant de la mère de la suspecte. Le jour du drame, dans la matinée, il se rend chez sa petite amie. "Contrairement aux jours précédents, la mère de famille refuse de lui ouvrir", rapporte L'Observateur. "Visiblement très en colère, le maçon commence alors à jeter des pierres à son amante assise dans la cour. L'une des pierres atteindra la dame à la tête, lui causant une large entaille."



Après son acte, poursuit le journal du Groupe Futurs Médias, le maçon se dirige vers la ville, en particulier vers la gare routière de Nianing. "Indignée par le comportement de l'amant de sa mère, Marie Ngoum s'arme d'un couteau et se lance à sa poursuite. Après l'avoir retrouvé, elle interpelle le maçon qui était loin de se douter que son interlocutrice était armée. Ainsi, Marie lui inflige un violent coup de couteau à la gorge. Malgré l'intervention rapide des témoins, Paul décède."



L'Observateur rapporte que la mise en cause "sera présentée aujourd'hui devant le parquet de Mbour"."