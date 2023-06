Dr Babacar Diop "Il faudra du temps pour laver cette souillure morale"

Le maire de la ville de Thiès a réagi sur sa page Facebook après la condamnation de Ousmane Sonko. "Comme on pouvait s'y attendre, un procès politique accouche d'un verdict inique", a dit Dr Babacar Diop.



Aux yeux du leader du Fds / Les Guelwaars, "ce verdict est à la fois un acquittement pour Ousmane Sonko de l'accusation contre les viols et une condamnation morale de la Justice contre elle même. La machine judiciaire infernale entre les mains du tyran a déroulé ses procédures, ses preuves, son jugement et son exécution sans le moindre souci de vérité et de justice", a - t - il ajouté.



Selon l'édile de la ville de Thiès, "il faudra du temps pour laver cette souillure morale", tout en invitant les inconditionnels du leader de Pastef à comprendre que "le verdict des tribunaux corrompus est différent du verdict supérieur de l'histoire", a - t - il laissé entendre.