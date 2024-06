Disparition d'un avion militaire avec le vice-président du Malawi à bord

Un avion militaire transportant le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, et neuf autres personnes est porté disparu depuis lundi, selon une annonce de Colleen Zamba, secrétaire du président et du cabinet malawien.



Saulos Chilima se dirigeait vers Nkhata Bay, non loin de l'aéroport de Mzuzu, pour assister aux funérailles de Ralph Kasambara, ancien ministre de la Justice décédé vendredi.



L'avion, parti de la capitale Lilongwe, n'a pas atterri à l'aéroport de Mzuzu comme prévu.



"Tous les efforts des autorités aéronautiques pour entrer en contact avec l'appareil ont échoué jusqu'à présent," a indiqué Colleen Zamba.



Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a exhorté les agences régionales et nationales à intensifier leurs recherches pour retrouver l'avion disparu, précise le communiqué.