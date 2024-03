Digitalisation et mécanisme de financement informel: Le groupe Chift lance son programme à Thiès

Pour redynamiser l'économie sociale et solidaire, le groupe Chift a lancé officiellement sa journée nationale, ce week - end, à Thiès, pour mieux accompagner les acteurs qui s'activent dans le secteur informel. Cette structure est en parfaite synergie avec l'Union des mutuelles de santé nationale et d'autres partenaires. Cette journée lancée dans la cité du rail, a permis aux acteurs de revenir sur l'importance de la couverture maladie universelle et ses composantes, les canaux qui assurent le transfert d'argent et l'assurance au niveau des plateformes du Chift, le respect des garanties par rapport à la pyramide sanitaire. En effet, le programme s'intéresse sur deux aspects essentiels qui participent au bon fonctionnement de nos sociétés. Sur le plan social, le Chift va appuyer sur les valeurs traditionnelles, les référentielles de la société déterminée et les symboles pour mettre en route un outil qui permettra de fédérer les ressources et de mieux faire face à la pathologie. En plus, sur le plan économique, le programme va renforcer le positionnement économique des différents acteurs et des familles d'acteurs à travers la coopération par la solidarité, notamment les femmes qui développent des activités génératrices de revenus. Pour réussir cette dynamique, les initiateurs de ce programme comptent accompagner les acteurs avec l'appui de ses partenaires afin de les faciliter la digitalisation et les mécanismes de financement informel.