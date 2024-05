Dialogue national : La plateforme Jubbanti pour une réforme du système judiciaire

Le 28 mai 2024, le Sénégal accueillera la 4e édition de la Journée du dialogue national, centrée sur "La réforme et la modernisation de la justice". Cette initiative vise à évaluer en profondeur notre système judiciaire, identifier les lacunes et élaborer des solutions pour restaurer la confiance des citoyens. Sous la direction du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cet événement s'engage à instaurer une justice indépendante et renforcer la démocratie.



Les participants examineront diverses thématiques, notamment le statut des magistrats, l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation des services de justice, la gestion du temps des procès pénaux, l'amélioration de l'Administration pénitentiaire et la protection des enfants en danger. Des dispositifs seront mis en place pour faciliter le dialogue, avec des commissions spécialisées et des débats supervisés par les ministères compétents.



Le dialogue aspire à des résultats tangibles, tels qu'un meilleur encadrement du régime de privation des libertés, une gestion transparente de la carrière des magistrats et des procédures judiciaires plus efficaces. En parallèle, la plateforme citoyenne "Jubbanti" a été lancée pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et contribuer à la vie nationale."