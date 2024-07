Dialogue entre le Maire de Thiès Est et les Habitants : Insécurité et Cadre de Vie en Débat

Les questions brûlantes de l'aménagement du cadre de vie, de l'insécurité, ainsi que de l'éclairage public ont animé les débats ce dimanche à Thiès Est, lors d'un "jury populaire". Cette initiative du Mouvement "Y en a marre" a permis des échanges directs entre les habitants et leur maire, Ousmane Diagne.



Le cadre de vie, sujet particulièrement d'actualité avec les récentes opérations de désencombrement dans plusieurs communes, a été largement discuté. Les habitants de Thiès Est ont interpellé leur maire sur divers sujets liés à l'amélioration de leur environnement.



Parmi les sujets abordés, la délocalisation du Foirail municipal est suspendue à la disponibilité d'un site à Mbour 4, dans le cadre d'un projet de restructuration. Le maire a promis que le "daral" serait délocalisé dès que ce site serait prêt.



Concernant l'espace public, le maire a souligné la volonté de désencombrer sans brutalité, après avoir émis des avertissements avant la Tabaski. Les zones concernées incluent Tally Kheulga, l'avenue Abdoulaye Yakhine, et d'autres.



Il a insisté sur le fait que les maires procèdent à ces actions par devoir de service, et non par plaisir, en équilibrant la préservation des emplois et l'aménagement du cadre de vie. Les municipalités ont également pour mission d'aménager les espaces publics pour le bénéfice de leurs citoyens.



Pour le recasement des personnes affectées par ces démolitions, des discussions sont en cours pour aménager une zone industrielle à Mbour 4, destinée à accueillir divers ateliers.



En ce qui concerne l'insécurité, le maire a fait de ce problème une priorité depuis son entrée en fonction, demandant la création d'un poste de police. Malgré des efforts pour convaincre les autorités, cette demande reste en suspens.



Il s'est également montré favorable à des assises sur la sécurité à Thiès, suggérées par le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, pour aborder ce problème à l'échelle nationale. Le maire a rappelé sa lutte contre l'introduction des mototaxis Djakarta à Thiès, en raison des problèmes de sécurité qu'ils posent.



En matière d'éclairage public, des investissements importants ont été réalisés, notamment dans la cité Ballabey, avec plus de 80 millions FCFA investis.



Le maire a salué cette initiative de "jury populaire" comme un exercice de transparence, permettant aux maires de communiquer directement avec leurs administrés sur l'état d'avancement des projets.



aps