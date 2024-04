Des dissensions suite à la défaite électorale : Des responsables abandonnent Macky Sall

Après sa défaite électorale et son départ pour le Maroc, plusieurs responsables politiques ont pris leurs distances avec l'ancien président de la République, Macky Sall. Lors d'une intervention sur Rfm, Diégane Séne, par la voix de son secrétaire général, a annoncé le retrait de son parti, l'URD, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il justifie cette décision en affirmant qu'il ne voit plus d'intérêt à rester dans une coalition dont le leader, Macky Sall, n'est plus présent.



"Après deux ans de partenariat, nous avons décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar parce que son leader, Macky Sall, a quitté le navire. Il n'y a aucune raison de rester à bord dans ces conditions. Tous les membres de l'URD ont pris la décision unanime de quitter la coalition afin de retrouver notre indépendance. Il est important de rappeler que notre participation à la coalition Benno Bokk Yakaar n'a apporté que des pertes", a regretté Omar Seck, secrétaire général du Parti URD lors de son intervention sur Rfm."