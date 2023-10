Démission de Taxawu dans le groupe parlementaire de yewi Askanwi : Khalifa Sall encourage ses députés

L'ancien maire de Dakar, leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall s’est fendu d’un tweet pour exprimer sa fierté et tout son soutien aux députés de Taxawu suite à leur décision de claquer la porte du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. « Je tiens à exprimer ma fierté et tout mon soutien aux députés de Taxawu Sénégal qui ont fait montre d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit de dépassement et de désintéressement remarquable », a écrit Khalifa Sall sur son compte X. L’Assemblée nationale était le week-end dernier le théâtre d’un règlement de compte entre les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et leurs camarades de la plateforme de Taxawu Sénégal. Lors de points de presse tenus séparément dans le hall de l’Assemblée nationale, après plusieurs heures de blocage des travaux, Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et Babacar Abba Mbaye, chef de file des députés Taxawu Sénégal se sont renvoyé mutuellement la responsabilité de la scission de ce principal groupe parlementaire de l’opposition.