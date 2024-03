Démantèlement d'un réseau d'émigration clandestine : Arrestation du convoyeur à Bargny

Lundi 11 Mars 2024

La police de Bargny a démantelé un réseau d'émigration clandestine, arrêtant le convoyeur et sauvegardant 48 candidats. Chaque participant avait versé entre 250 000 et 600 000 F CFA pour ce voyage illégal. L'organisateur est en détention pour trafic de migrants et association de malfaiteurs.