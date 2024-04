Demandes d'asile des Sénégalais en Espagne : Analyse des chiffres.

Selon un rapport de la commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR), le Sénégal occupe la quatrième place parmi les pays dont les ressortissants ont déposé des demandes d'asile en Espagne. D'après les données relayées par L'AS, 2097 Sénégalais ont sollicité l'asile en Espagne, représentant 5,1% du total.



Le Venezuela arrive en tête avec 37,4% des demandes d'asile, suivi de la Colombie avec 28% et du Pérou avec 7,2%. Le Sénégal précède le Mali, qui enregistre 4,6% de demandes d'asile, soit 1 891 requêtes.



Entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, l'Espagne a reçu plus de 40 000 demandes d'asile. Le faible taux d'acceptation de 5,1% pour les demandes sénégalaises est souligné, indiquant que malgré le nombre élevé de demandes, peu d'entre elles aboutissent favorablement.