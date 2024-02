Défi de la gestion des déchets à Thiès : La mairie mobilisée pour améliorer la salubrité

La ville de Thiès, comme de nombreuses localités sénégalaises, est confrontée à des défis majeurs en matière d'assainissement et de propreté. Sous la direction du maire Dr. Babacar Diop, des efforts considérables sont déployés pour améliorer le cadre de vie des habitants.



Responsable de la division Atelier et garage de Thiès, Cheikh Diouf supervise les opérations visant à éliminer les déchets qui dégradent l'environnement urbain. En collaboration avec le Projet de gestion intégrée et d'économie des déchets solides (Promoged) et le Fonds d'entretien routier autonome (Fera), des équipes de nettoyage travaillent jour et nuit pour rendre la ville plus propre.



La gestion des déchets représente un défi majeur pour les autorités locales et nationales, ayant un impact significatif sur l'environnement et la santé publique. Malgré les difficultés, la municipalité de Thiès déploie des efforts considérables pour lutter contre l'insalubrité. La mise en œuvre de stratégies efficaces de collecte et d'élimination des déchets a permis d'améliorer sensiblement la qualité de vie des habitants.



Grâce à ces initiatives, les rues de Thiès sont devenues plus propres, avec une diminution notable des déchets abandonnés. La collecte des ordures se fait de manière régulière, tant au niveau des principaux axes routiers que dans les quartiers résidentiels. Des opérations périodiques sont également menées pour éliminer les décharges sauvages, avec le soutien logistique du Promoged et du Fera.