Déclarée disparue à Dakar: L'élève Amy Niang raconte son "Kidnapping" aux enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor

Amy Niang, élève en classe de 4e à l'école Halwar des Maristes, âgée seulement de 14 ans, selon nos sources. La petite fille, habitante à la Cité Soleil de Dalifort, avait disparu depuis le lundi 27 mai 2024.



Après des recherches entamées par sa sa famille, l'élève a été retrouvée par les hommes du commissariat central de Ziguinchor. Selon toujours nos sources, les limiers l'ont retrouvée à la gare routière ce mardi matin. Devant les enquêteurs, elle a fait des révélations sur son supposé kidnapping : "C'est sur mon chemin de l'école que deux individus m'ont pris par derrière. Ils m'ont conduit dans un bâtiment inachevé, par la suite qu'ils m'ont vaporisé un liquide soporifique et j'ai perdu connaissance. A Ziguinchor, je me suis retrouvée au sous - sol d'une maison et j'ai profité de l'inattention de mes ravisseurs pour prendre la fuite", renseigne nos confrères de Yoor Yoor Bi.



La source ajoute qu'elle a été conduite à l'hôpital pour un examen médical après son face - à face avec les limiers, sa famille est attendue à Ziguinchor dans les prochaines heures après avoir reçue cette information. La police a ouvert une enquête.