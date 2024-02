Déclaration de Macky Sall sur l'Affaire Ngagne Demba Touré : Aucun privilège face à la loi

L'arrestation de Ngagne Demba Touré, greffier et ancien membre de l'ex-Pastef, à son retour d'exil, a suscité des remous dans le système judiciaire, avec une réaction mitigée de ses collègues.



Interrogé par Mouhamadou Diallo de Seneweb lors d'une interview le jeudi 22 février, le président Sall a rappelé que personne n'est au-dessus de la loi. Il a affirmé : "Les greffiers ne sont pas au-dessus de la loi."



Toutefois, dans un effort visant à apaiser la tension sociopolitique, le chef de l'État n'a pas exclu la possibilité que Ngagne Demba Touré puisse bénéficier d'une mesure de libération. Il a déclaré : "Je ne connais pas exactement son cas. Mais s'il peut bénéficier d'une liberté provisoire ou d'une autre mesure, on va analyser son dossier et arriver à des solutions."



Quant aux allégations de torture avancées par certains anciens détenus politiques récemment libérés, Macky Sall a déclaré : "Il n'y a pas de cas de torture au Sénégal. Cela m'étonnerait. Nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos gardes pénitentiaires ont été bien formés."