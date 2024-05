Décès de Abdou Aziz Kane Guèye à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dakah :Tivaouane réclame un programme spécial pour le renouvellement du plateau médical

Après le décès de Abdou Aziz Kane Guèye à la suite d'une intervention médicale à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, les jeunes de la localité regroupés autour d'un collectif ont initié une marche pacifique, ce lundi 20 mai 2024, pour dénoncer la situation alarmante qui secoue cet établissement public de santé. Au cours de cette marche autorisée par l'autorité préfectorale et encadrée par la police, Serigne Mbaye Sy et ses camarades ont dénoncé la cherté des tickets d'attente, l'absence de médicaments pour les patients, déficit de personnels qualifiés, entre autres. Ils ont même exigé le départ de la directrice de cette structure sanitaire. A la fin de cette marche, ils ont déposé un mémorandum pour espérer une issue heureuse par rapport à leurs préoccupations aux autorités concernées. Pour rappel, les populations ont marché du stade Moustapha Niang jusqu' à la Préfecture en arborant des brassards rouges et brandissant des pancartes.