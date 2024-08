Décès d'Issa Hayatou, ancien président emblématique de la CAF

Le football africain est en deuil suite au décès d'Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football (CAF). Âgé de 77 ans, le Camerounais s'est éteint ce jeudi à Paris. Hayatou a dirigé la CAF de 1988 à 2017, période durant laquelle il a profondément marqué le développement du football sur le continent.



L'une de ses réalisations les plus notables fut l'obtention de l'organisation de la première Coupe du monde en Afrique, qui s'est tenue en 2010 en Afrique du Sud. En plus de sa longue présidence à la CAF, Hayatou a brièvement occupé la présidence par intérim de la FIFA entre 2015 et 2016, suite à la démission de Sepp Blatter.



Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de controverses. En 2017, la FIFA l'a suspendu de toute activité liée au football pendant un an, à cause d'un contrat jugé anticoncurrentiel signé avec Lagardère Sports. Ce contrat, signé en septembre 2016, octroyait à l'entreprise française la gestion des droits TV et marketing des compétitions de la CAF jusqu'en 2028. La chambre d'éthique de la FIFA a reconnu Hayatou coupable de manquement à son devoir de loyauté envers l'organisation qu'il a dirigée pendant près de trois décennies.