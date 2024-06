Début des Travaux de Réhabilitation de la Place de France à Thiès par le Maire Babacar Diop

Le maire de Thiès, Babacar Diop, a inauguré les travaux de réhabilitation de la Place de France. Ce projet, d’une durée de six mois, est financé à hauteur de 325 millions de FCFA.



Située au centre de Thiès, face à l’hôtel de Ville, la Place de France est un lieu emblématique pour les habitants, a souligné Babacar Diop. Le chantier, confié à l’entreprise "Borom Daradji", a été lancé en présence des membres du conseil municipal, ainsi que d’Ousmane Diagne, maire de Thiès Est, et de l’adjoint au préfet, Diadji Guèye.



Le projet prévoit la création d’un espace vert harmonieux, des allées piétonnes, des aires de jeux pour enfants, des zones ombragées pour se reposer, des équipements urbains modernes, une sculpture monumentale, un monument aux morts et une fontaine.



Ce nouvel espace deviendra un lieu privilégié pour la détente, les rencontres entre amis ou en famille, et les moments de bien-être en plein air.



Financé entièrement par les fonds propres de la Ville de Thiès, les travaux devraient s’achever en décembre pour un coût total de 325 millions de FCFA, a précisé Babacar Diop.



Ce projet s’inscrit dans une vision de modernisation et de démocratisation des espaces publics, visant à faire de Thiès un modèle de modernité au Sénégal. Inaugurée en 1952, la Place de France, qui a perdu de son éclat au fil des ans, retrouvera ainsi son prestige. Babacar Diop a également ouvert la porte à un débat sur le changement de nom de la place, impliquant des discussions avec des historiens et des notables locaux.



Le site des travaux a fait l’objet d’un litige avec un promoteur privé, qui exploitait une aire de jeux payante pour enfants. Après une décision de la Cour suprême, la ville de Thiès a finalement récupéré l’espace.



Babacar Diop a indiqué que ce projet est le premier d’une série visant à moderniser Thiès, incluant l’éclairage public, des salles de cinéma et de spectacle, des galeries d’art et un parking souterrain à la Promenade des Thiessois. Il a également profité de l’occasion pour faire le point sur ses réalisations depuis son élection.