Dakar : le préfet interdit le rassemblement du mouvement y'en a Marre

Le rassemblement du mouvement Y’en Marre prévu cet après-midi a été interdit par le préfet de Dakar pour des raisons de sécurité. L’interdiction est motivée par des risques de trouble à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le rassemblement prévu à la Place de la Nation devait se tenir de 15 heures à 19 heures. Le mouvement voulait à travers cet rencontre, dénoncer le parrainage et exiger la libération des détenus dits politiques.