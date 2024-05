Dakar Dem Dikk : Ousmane Sylla son successeur Assane Mbengue, nouveau DG

Ousmane Sylla, maire de Kédougou n'est plus le directeur général de Dakar Dem Dikk. Il a été remplacé hier lors du Conseil des ministres jeudi 02 mai 2024 par Assane Mbengue, responsable politique du Parti Pastef à Yoff.



Par la même occasion, M. Sylla a félicité son successeur et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction de service public d'intérêt général.



Il a tenu à remercier vivement la population sénégalaise, particulièrement celle de la région de Kédougou, entre autres, pour la "confiance et l'accompagnement depuis sa prise de fonction en novembre 2023 à la tête de ce service étatique".



Ousmane Sylla de poursuivre : "Ensemble pour un Sénégal de paix, uni et prospère", a - t - il laissé entendre.