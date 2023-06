Cyclone Biparjoy : plus de 100.000 personnes évacuées en Inde et au Pakistan

Plus de 100.000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan avant l'arrivée prévue jeudi 15 juin au soir d'un puissant cyclone qui risque de détruire des habitations et d'arracher des lignes à haute tension, ont rapporté les autorités des deux pays.



Des vents violents avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h, accompagnés de très fortes précipitations, devraient balayer une zone côtière de 325 km de long, à cheval sur l'État indien de Gujarat et la région de Karachi au Pakistan. D'après les autorités du Gujarat, les pluies diluviennes et les vents violents à l'approche du cyclone ont déjà fait cinq morts, dont deux enfants écrasés par un mur qui s'est effondré et une femme heurtée par une chute d'arbre alors qu'elle roulait en cyclomoteur.



Avec Le Figaro

