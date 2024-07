Création de l'association "Mbotay Leppy Wolof" pour la promotion de la langue wolof à Dagana

Une nouvelle association culturelle, nommée "Mbotay Leppy Wolof", a été fondée ce mardi à l'issue d'une assemblée générale constitutive à Dagana. L'objectif principal de cette association est de promouvoir le wolof, la langue la plus parlée au Sénégal, selon les informations fournies par son président, Amadou Bakhaw Diaw, également connu sous le nom de "Jewrigne Walo".



"Cette structure aspire à faire connaître la culture, les traditions et l'histoire du peuple wolof," a-t-il déclaré lors d'un entretien avec la presse.



"Mbotay Leppy Wolof" s'inspire d'associations telles que Ndefleng, qui promeut la langue sérère, et Tabbital Pulaagu, qui défend la langue pulaar. Comme ces associations, elle vise à valoriser et diffuser la culture, les traditions et l'histoire du peuple wolof, a expliqué Amadou Bakhaw Diaw.



Il a insisté sur le fait que le wolof n'est pas seulement une langue, mais également une ethnie. Il souhaite montrer que le wolof est une ethnie à part entière, comme toutes les autres ethnies du Sénégal, et que le vivre ensemble a toujours été un principe fondamental pour le peuple wolof. Animateur d'une émission culturelle sur Walo FM Dagana intitulée "Demb Waalo", il a également annoncé l'organisation prochaine d'un festival des peuples wolofs.



De plus, l'association envisage la création d'une bibliothèque numérique pour rassembler et diffuser les nombreux écrits sur les wolofs.



