Couvre - feu nocturne au Sénégal: Le ministère de l'Intérieur dément cette rumeur

Dans un communiqué diffusé sur le réseau social X, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par l'entremise de son ministre Jean Baptiste Tine, a tenu à apporté un démenti par rapport au rumeur qui circule sur les réseaux sociaux.



Dans cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on annonce "l'instauration d'un couvre - feu nocturne et d'une rafle générale à partir de 21h".



Cette information a été formellement démentie par l'autorité publique. "cette rumeur est totalement fausse et dénuée de tout fondement. Qu'aucune mesure de ce genre n'a été décidée par les autorités compétentes. Cette fausse nouvelle vise uniquement à semer la confusion et la panique parmi la population", a ajouté le communiqué.



Face à cette situation complexe, le ministère appelle ainsi à la "vigilance" et exhorte les citoyens à ne pas relayer de telles rumeurs non vérifiées. C'est ainsi qu'il réaffirme son "engagement à lutter contre la prolifération des fausses nouvelles". Le ministère a aussi rappelé son rôle primordial dans la garantie de la sécurité et de la sérénité des Sénégalais.



En outre, il a invité les citoyens à "se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information concernant la sécurité publique".