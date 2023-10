Coupe du monde des malentendants : le Sénégal tombe face à l'Ukraine lors de la séance de tirs au but

L'aventure de l'équipe nationale du Sénégal des malentendants en Coupe du Monde s’est arrêtée en demi-finale. Les Lions ont réalisé un parcours remarquable, mais ont été éliminés en demi-finale par l'Ukraine aux tirs au but (8-7) après un match acharné qui s'est conclu sur un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Tout comme lors de leur match de poule il y a une semaine (2-2), les deux équipes se sont livrées un beau duel. Après 90 minutes intensément disputées, le score était toujours de 0-0. Il a fallu attendre les prolongations pour voir finalement l'Ukraine ouvrir le score à la 91e minute. Cependant, les Lions malentendants n'ont pas été découragés par ce but, et ils ont réussi à égaliser dans les dernières secondes de la prolongation (à la 120e minute). Malheureusement,les lions malentendants ont perdu le match lors de la séance de tirs au but, où les Ukrainiens l'ont emporté 8-7. pour leur première participation à cette compétition, en atteignant les demi-finales. Pour leur première participation à cette compétition, en atteignant les demi-finales, néanmoins réalisé une belle campagne