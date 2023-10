Coupe du monde des malentendants : le Sénégal face face à l'Ukraine ce mercredi pour chercher son billet pour la finale

L’équipe nationale des malentendants du Sénégal après sa victoire contre les Etats-Unis (1-0), dimanche passé, est en demi-finale de la 4ème édition de la Coupe du monde des sourds et muets. Elle retournera en Ukraine demain pour assurer son billet pour la finale. Ce mercredi à partir de 12h30 GMT, les Lions malentendants affronteront l’Ukraine en demi-finale du championnat du monde des sourds et muets, qui se déroule actuellement en Malaisie. Les coéquipiers de Mouhamed Alamin Touré auront pour objectif d’atteindre la grande finale de la compétition pour la première fois de leur histoire, après avoir réalisé jusqu’à présent un parcours sans faute. Les deux formations qui partageaient le groupe B se sont déjà affrontées en phase de poules. Cette rencontre entre Sénégalais et Ukrainiens s’était soldée par un match nul (2-2), donc sans vainqueur. L’équipe de l’Ukraine a éliminé en quarts de finale l’Iran sur un score large de 3 buts à 0.