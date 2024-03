Contestation à l'UFR santé de Thiès : Refus de composer aux examens le lendemain de la présidentielle, affirme l'Amicale

À l'UFR santé de Thiès, les étudiants et les enseignants sont convoqués le 25 mars pour les examens. Cependant, cette décision est contestée par l'Amicale des étudiants en raison de la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 24 mars.



« Chers étudiants, nous voulons vous assurer que nous sommes pleinement solidaires de vous. Il est hors de question de composer le lendemain des élections présidentielles », a déclaré mardi l'Amicale des étudiants en réaction à une note du vice-recteur annonçant les examens du 25 au 28 mars.



L'Amicale des étudiants affirme également chercher une meilleure date pour les examens. « Nous ne renonçons pas et nous ne restons pas passifs. Depuis la publication de la note, nous travaillons activement pour trouver un moment plus approprié pour les examens », ont-ils déclaré dans un communiqué.



En conclusion, l'Amicale des étudiants de l'UFR des sciences de la Santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès « réaffirme son engagement à défendre les intérêts sociaux, moraux et matériels de la communauté estudiantine ».