Commune de Ngoundiane: Le Mbaye Dione offre cinq moulins à mil aux femmes

Rédigé le Lundi 4 Décembre 2023 à 10:56 | Lu 93 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de l'allègement des travaux domestiques, la municipalité de Ngoundiane, commune située dans l'arrondissement de Thienaba, dans le département de Thiès, a offert aux vingt sept (27) groupements de femmes cinq (5) moulins à mil. L'édile de la commune, Mbaye Dione, accompagné par Bamby Ka, présidente de la commission pour la promotion et l'autonomisation de la femme, qui a présidé ce samedi 02 décembre 2023, la remise de ce lot d'équipements aux groupements de femmes des villages de Banga, Mbafaye, Darou Diack, Diack1, Mbayene Diack et de Kam Diack. Lors de la cérémonie de remise officielle de ces moulins, le premier magistrat de la commune est revenu sur les financements pour évaluer le processus d'accompagnement qui est essentiellement orienté sur une bonne gestion organisationnelle des groupements de promotion féminine des différents villages de ladite commune. Pour la présidente de la commission pour la promotion et l'autonomisation de la femme, Bamby Ka n'a pas manqué de revenir sur les états de financements du maire Mbaye Dione au profit des Femmes depuis 2009. Pour elle, cette initiative entre en droite ligne avec la politique sociale du maire et surtout son engagement sur l'exode rural. En outre, ajoute le maire Mbaye Dione, le fonds de financements dédié aux femmes s'élève à hauteur de 50 millions Fcfa. Pour rappel, ce même jour, l'édile a offert une ambulance médicalisée d'une valeur de 13 millions Fcfa et un important lot de médicaments à hauteur de 7 millions F cfa, entre autres.