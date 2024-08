Collision mortelle à Khourou Mbacké : Neuf victimes après un accident impliquant un camion et un car de transport

Un grave accident de la route a coûté la vie à neuf personnes et en a blessé plusieurs autres près du village de Khourou Mbacké, dans le département de Diourbel, selon des sources sécuritaires.



La collision, qui s'est produite dans l'après-midi, impliquait un camion immatriculé à l'étranger et un véhicule de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye".



Sur les neuf victimes, six ont perdu la vie sur le coup, tandis que trois autres ont succombé à leurs blessures après avoir été prises en charge, a précisé la source.



Les blessés et les défunts ont été transportés aux hôpitaux Heinrich Lübke de Diourbel et Matlaboul Fawzayni de Touba.



aps