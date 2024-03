Cheikhou Gueye alias "Sanekh", comédien "Je suis content quand les Sénégalais apprécient mon travail et y trouvent leur bonheur"

Dans un entretien exclusif accordé à L'Observateur, l'artiste comédien Cheikhou Gueye alias "Sanekh" est revenu sur son rapprochement avec les cinéphiles et le rôle qu'il incarne dans la série "Bété Bété".



"Depuis le début de ma carrière artistique, je n'ai jamais été impressionné par tout ce qui est buzz. Je vis les choses comme elles viennent. Naturellement, je suis content quand les Sénégalais apprécient mon travail et y trouvent leur bonheur. Je ne vis pas le succès. Si je ne suis pas dans les productions, je suis dans mes autres activités J'en ai d'autres mais, le théâtre reste ma plus grande passion et c'est ce que je sais faire le mieux".



L'acteur de la troupe "Soleil Levant", natif de Thiès de poursuivre : "Avec tout cet engouement que les Sénégalais ont autour du rôle que j'incarne dans "Bété Bété", je me rends juste compte que c'est ce qu'ils aiment et c'est ce qu'ils attendent de moi. Même dans mon propre entourage, j'ai eu énormément de retours positifs. Mes frères, mes soeurs, mes épouses ont tous apprécié et m'ont encouragé", dit - il.