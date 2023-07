Chavirement d'une pirogue à Ouakam :Aminata Touré “Nos cœurs saignent à chaque annonce de drame de ce genre »

Suite au chavirement d’une pirogue de migrants survenu à Ouakam (Dakar) sur la plage de la mosquée de la Divinité qui a fait des victimes dont 18 corps sans vie et deux (2) rescapés, l'ancienne première ministre du Sénégal, Aminata Touré a réagit et,lance un message fort à la jeunesse. « La presse nous annonce encore le chavirement d’une pirogue près de Ouakam avec la mort d’une dizaine de candidats à l’immigration clandestine. Nos cœurs saignent à chaque annonce de drame de ce genre », a déploré Mimi. « Nous supplions nos jeunes, ne risquez pas vos précieuses vies, restez avec nous ici au Sénégal et battons nous ensemble pour un Sénégal différent, un Sénégal d’espoir et de dignité pour tous », lance-t-elle ce message aux jeunes .