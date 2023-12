Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo : Le divorce définitif

Charles Blé Goudé a franchi un cap décisif dans sa carrière politique en mettant fin définitivement à toute notion de mentorat politique avec Laurent Gbagbo. Bien qu'aucune rupture fondamentale ne soit à déplorer entre les deux figures emblématiques, il est manifeste que leurs horizons politiques ne convergent plus. Cette évolution a été clairement exprimée lors de l'interview accordée à France 24 par Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), en début de semaine. L'ancien général de la rue a exposé sans équivoque ses ambitions politiques, particulièrement en prévision de l'élection présidentielle de 2025. À la question de savoir s'il demeure « le lieutenant » de Laurent Gbagbo, son mentor politique de longue date, Charles Blé Goudé s'est voulu clair : « On ne reste pas lieutenant à vie. On peut être soldat, sous-lieutenant, colonel, puis général. Je suis le président d'un parti politique. J'ai beaucoup appris (…) Je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire un jour. Je ne suis plus un lieutenant, je vous le confirme. Je suis le président d'un parti politique. Je pense que j'ai beaucoup appris et maintenant on doit être fier que je veuille avancer et moi aussi faire avancer d'autres. Cela n'est pas un conflit ». Journal d'Abidjan