Changement de leadership en Ligue 2 : Oslo prend la tête après la chute de Wallydaan

L'Académie de football d'Oslo s'est hissée au sommet de la Ligue 2 en battant le Ndiambour à Louga (1-2), profitant ainsi de la défaite de l'ancien leader, Wallydaan. Avec 37 points au compteur, les Académiciens ont pris la première place. Wallydaan, qui dominait le classement depuis plusieurs journées, a chuté à la troisième position avec 35 points, après sa défaite à Dakar contre l'AS Douanes (2-1).



HLM reste également dans la course à la montée grâce à sa victoire convaincante contre Thiès FC (3-1), ce qui le positionne à la quatrième place avec 34 points. Amitié FC a également obtenu trois points importants en battant Keur Madior (1-0), maintenant ainsi sa cinquième place avec 32 points.



La RS Yoff s'est imposée face à AJEL de Rufisque (2-1) et occupe désormais la sixième place avec 30 points. Niary Tally a également remporté une victoire précieuse contre le CNEPS (1-0), s'installant ainsi à la septième place avec 30 points.



Dans la zone de relégation, Demba Diop FC a subi une nouvelle défaite face au DUC (0-2), se retrouvant à la treizième place avec seulement 16 points, à quatre points du premier non-relégable, Thiès FC (12e, 20 pts).



Résultats de la 21e journée de la Ligue 2 :

- AS Douanes / Wallydaan : 2-1

- Ndiambour / Oslo F.A : 1-2

- Amitié FC / Keur Madior : 1-0

- Demba Diop FC / DUC : 0-2

- CNEPS / Niary Tally : 0-1

- ASC HLM de Dakar / Thiès FC : 3-1

- RS Yoff / AJEL de Rufisque : 2-1