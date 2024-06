Chambre de Commerce de Thiès - Un Budget Ambitieux de 180 442 197 F pour 2024

La Chambre de Commerce de la région de Thiès a récemment voté son budget pour l'année 2024, estimé à 180 442 197 francs CFA. Lors de l'Assemblée Générale tenue à Thiès, les membres ont exprimé leur satisfaction quant à l'équilibre des recettes et des dépenses, témoignant de la transparence et de la pertinence des allocations budgétaires.



Le vice-président de la Chambre de Commerce, Assane Ndiaye, a souligné les priorités de cette année, notamment la construction d'un centre de formation, dont les travaux ont commencé en 2023, ainsi que la création de nouveaux magasins pour les commerçants locaux. Ces initiatives visent à renforcer les capacités des entrepreneurs et à offrir des infrastructures modernes pour soutenir leurs activités.



Jean-Paul Diouf, chef du bureau des chambres consulaires à la direction du commerce intérieur, a salué la dynamique et la cohésion au sein de la Chambre de Commerce de Thiès. Il a insisté sur l'importance d'un budget réaliste et sincère, capable de répondre aux objectifs fixés et aux attentes des membres.



La transparence et la clarté du budget ont également été félicitées par le gouverneur, représenté par le chef de service régional du commerce de Thiès. Le gouverneur a assuré un accompagnement continu des autorités administratives pour soutenir la Chambre de Commerce dans ses projets de développement.



En outre, les discussions ont porté sur la réglementation des prix des produits de grande consommation. Une réunion technique a été organisée avec les différents acteurs du secteur pour assurer une application harmonisée des nouveaux prix fixés par le gouvernement du Sénégal. Les autorités ont appelé à une mobilisation citoyenne pour garantir l'effectivité de ces prix dans toute la région.



La Chambre de Commerce de Thiès continue de se démarquer par son dynamisme et son engagement en faveur du développement économique local. Grâce à un budget bien structuré et des initiatives pertinentes, elle aspire à devenir un modèle de réussite et de coopération dans le secteur commercial au Sénégal.