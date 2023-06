Cfee et entrée en sixième 2023: Plus de 297.000 candidats en lice

"A la date de ce lundi, le nombre total d'inscrits est de 297.621 dont 169. 021 filles soit 56% du nombre total de candidats, contre 296.395 en 2022, soit un écart positif de 1.226. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1.938 centres", a déclaré le Directeur des examens et concours (DEXCO), Papa Baba Diasse, hier, lors d'une conférence de presse.



Il précise que "ces données statistiques stabilisées et envoyées à la DEXCO par les académies pourraient connaitre une évolution du fait du traitement de certains candidats". Selon Papa Baba Diasse, les épreuves du CFEE et de l'entrée en sixième seront administrées le 21 et 22 juin, sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée Bissau.



Pour ce qui concerne les 47 candidats non - voyants ou malvoyants, "des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves". Parlant de la prise en charge, il rassure les autorités concernées de même que les centres d'examen. Il a annoncé qu'il y aura en moyenne l'utilisation de 11.904 salles de classe et la mobilisation de 1.938 chefs de centre, 1938 adjoint, 23.808 surveillants au moins à raison de 2 par salle et 9.690 secrétaires dont 5 par centre.





Enfin, il a rassuré que la DEXCO a mis en place un important dispositif pour sécuriser les épreuves vers le niveau déconcentré, mais aussi pour la bonne tenue de cet examen de deux jours.