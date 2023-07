Ces pays d’Afrique ont les plus puissantes forces aériennes en 2023

Un classement des forces aériennes les plus puissantes au monde en 2023, qui a été établi par le site américain Global Firepower (GFP), comprend plusieurs pays africains dont deux figurent au top 25.Deux pays d’Afrique du Nord, l’Algérie et l’Égypte, font partie des 25 forces aériennes les plus puissantes au monde en 2023, a annoncé le site amréicain Global Firepower (GFP) Le classement prend en compte le nombre d'hélicoptères, d'avions de chasse, d'intercepteurs, de bombardiers, d'avions de transport et encore d’autres types que l'armée de l'air de chaque pays a dans son arsenal.L'Égypte, 8e puissance aérienne mondiale et de facto 1ère en Afrique, compte 1.069 avions militaires, dont 245 chasseurs/intercepteurs et 341 avions d'entraînement, selon les données de Global Firepower au 1er mai.Le pays dispose également de deux porte-hélicoptères, aux côtés de ses 92 hélicoptères d'attaque, la septième plus grande flotte de ce type au monde.Mais l'armée de l'air égyptienne ne comprend pas d'avions-citernes, et elle dispose d'une flotte relativement petite de 11 avions à missions spéciales.L'Algérie, 21e puissance aérienne mondiale et 2e en Afrique, possède 547 appareils militaires, dont près de la moitié sont des hélicoptères. Le pays compte un total de 273 hélicoptères, dont 50 d'attaque, par rapport à ses 90 avions de chasse.Pendant ce temps, ses 60 avions de transport le placent 11e au monde dans cette catégorie, selon Global Firepower.L'Angola (32e place mondiale) clôture le podium des puissances aériennes africaines avec 307 aéronefs et 15 hélicoptères d'attaque.Au total, 38 pays africains figurent dans le classement pour 2023. D’autres pays africains se classent comme suit: le Maroc (38e mondial), l’Afrique du Sud (44e), le Soudan (51e), le Kenya (55e), la Tunisie (56e), le Nigeria (61e), la Libye (64e), la Zambie (74e), le Zimbabwe (76e), l’Éthiopie (77e), l’Uganda (90e), le Botswana (92e), la République démocratique du Congo (93e), la Tanzanie (98e), le Mali (99e), le Tchad (102e), l’Érythrée (105e),la Namibie (106e), le Cameroun (107e), le Sénégal (108e), le Gabon (111e), la Mauritanie (113e), le Burkina Faso (115e), le Ghana (116e), le Mozambique (119e), le Soudan du Sud (120e), le Niger (122e), la République du Congo (124e), la Côte d’Ivoire (129e), Madagascar (132e), le Sierra Leone (133e), la République centrafricaine (134e), le Bénin (138e), le Libéria (144e) et la Somalie (145e).Selon Global Firepower, les États-Unis possèdent le plus grand nombre d'avions militaires de tous les pays du monde en 2023, estimé à 13.300 avions militaires au total, dont 1.914 chasseurs/intercepteurs, 5.584 hélicoptères et 983 hélicoptères d'attaque.La Russie, qui est classée deuxième au monde pour le nombre d'avions d'attaque (744), d'avions de transport (444), d'hélicoptères (1.531) et d'hélicoptères d'attaque (537). Elle possède aussi 4.182 avions militaires, selon Global Firepower.La Chine complète le podium mondial disposant de 3.166 avions militaires en 2023, selon Global Firepower. Sputnik