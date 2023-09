Ces moutons dévorent 300 kg de cannabis et se mettent à sauter "plus haut que les chèvres"

Privés de leur nourriture habituelle en raison des inondations, des moutons sont allés se nourrir dans une serre de… cannabis médical. Selon un agriculteur, ils se sont mis à se conduire bizarrement, sautant même "plus haut que les chèvres".Une scène pour le moins insolite s’est produite récemment près de la ville grecque d’Almyros, en Thessalie, située au centre du pays. À la recherche de nourriture, un troupeau de moutons a dévoré 300 kg de cannabis , relate le média grec Skaï le 21 septembre. Plus concrètement, les animaux ont envahi une serre de cannabis médical appartenant à un agriculteur local qui a témoigné de la situation auprès de la chaîne de télévision. Les moutons, qui se déplaçaient en liberté, s’y sont introduits en dévorant de grandes quantités de cette plante opiacée.L’agriculteur Yannis Bouroounis a fait savoir auprès du média que les animaux ont commencé à se comporter d’une manière inhabituelle: "Je vais très bien, mais les moutons sont encore mieux, ils sont tous fous", a-t-il raconté avec une dose d’humour malgré les dégâts causés. Il a aussi noté qu’après avoir englouti cette plante, "les moutons sautaient plus haut que les chèvres, ce qui n’arrive jamais". Selon le média, le propriétaire de la plantation a dit avoir subi "une perte de 80% de la production" à cause des inondations, qui ont ravagé le pays début septembre. "Nous sommes la plus grande serre de cannabis d'Europe centrale et orientale. Nous avons perdu 80% de notre production dans les inondations. Alors que nous essayions de sauver ce que nous pouvions, nous avons soudain vu des moutons en train de brouter à l’intérieur de la serre. Ils ont trouvé des herbes à manger, parce que tout le reste de leur nourriture a été détruit", a confié l’homme au média.Pour lui, le problème était de trouver un moyen pour chasser les animaux, car il semblait que rien ne pouvait les décourager.Il est à noter que le cannabis médical est légal en Grèce depuis 2017.Début septembre, la Grèce a fait face à la tempête meurtrière Daniel. Le sinistre, suivi de pluies diluviennes, a provoqué des inondations dans le centre du pays. Les faits ont causé la mort de 17 personnes en Thessalie et de considérables dégâts. Sputnik