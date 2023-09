Cérémonie de prières à la mémoire de Serigne Saliou Touré : Les Thiessois rendent hommage à cet érudit de l'islam, un marabout doté d'une sagesse hors du commun

La région de Thiès, particulièrement la communauté mouride a rendu hier un vibrant hommage à Serigne Saliou Touré qui a rendu l'âme dans la nuit du vendredi au samedi, vers les coups de 3h , à l'âge de 101 ans. La cérémonie de prières s'est déroulée dans son domicile sis au quartier Grand Thiès, dans la commune de Thiès Ouest.



Serigne Cheikh Touré son fils aîné et khalifa était le maître d'œuvre de la cérémonie marquant le 3 eme jour du décès de Serigne Saliou Touré. Il a mis les bouchées doubles pour assurer la réussite de l'événement qui a marqué une scène d'émotions et de recueillement à l'image de la disparition du représentant du khalife général des mourides à la cité du rail. Beaucoup d'autorités publiques, religieuses, coutumières et de fidèles avaient pris d'assaut à la maison de Serigne Saliou Touré. Cette cérémonie a été marquée par des zikrs, "khassida" et la lecture du Saint Coran....



Pour rappel, Serigne Saliou Touré a été envoyé dans la cité du rail par le troisième khalife Serigne Abdoul Ahad Mbacké, pour représenter et perpétuer le riche legs de Serigne Touba dans cette contrée du Cayoor. Et il a servi avec brio sous le khalifa de Serigne Saliou Mbacké jusqu'à Serigne Mountakha Mbacké. Il était l'initiateur du "Foulkoul Mashoun", vérification durant le mois béni du ramadan, période durant laquelle il rassemble de nombreux fidèles mourides, chaque soir à la grande mosquée de Grand - Thiès, pour assister à la déclamation du nom d'Allah, du Prophète Mohamed ( Psl) à travers les " khassida" de Serigne Touba.