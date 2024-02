Cérémonie d'Inauguration de la Gare Emblématique de Thiès Réhabilitée

**La Renaissance Ferroviaire au Sénégal : Un Nouveau Souffle pour Thiès et Diamniadio**



Thiès, ville emblématique du rail en Afrique de l'Ouest, marque aujourd'hui un tournant historique dans le secteur des transports terrestres sénégalais. En présence de Papa Amadou Ndiaye, Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, l'annonce de la réouverture officielle du transport voyageurs par train sur l'axe Thiès/Diamniadio résonne comme une promesse d'avenir pour les déplacements quotidiens entre ces deux villes.



Cette initiative, comprenant deux rames opérationnelles et une en réserve, est une réponse concrète aux besoins de mobilité des populations, proposant des tarifs accessibles à tous : 1.500 Fcfa pour la première classe climatisée et 1.000 Fcfa pour la deuxième classe ventilée. Le Ministre Ndiaye, exprimant sa satisfaction, souligne l'importance de ce projet qui non seulement renforce la connexion ferroviaire entre Thiès et Dakar mais ravive également le statut historique de Thiès comme hub ferroviaire central.



L'inauguration de la gare de Thiès, en marge de cet événement, marque une étape cruciale dans la modernisation des infrastructures ferroviaires du pays. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre du projet national du président Macky Sall visant un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal, après le projet du Train Express Régional (TER) qui concernait principalement l'agglomération dakaroise.



Le Ministre a tenu à rendre hommage aux cheminots des Chemins de fer du Sénégal et à leurs collègues des Grands Trains du Sénégal, premiers acteurs de cette relance. Leur défi relevé témoigne de l'engagement du Sénégal dans la redynamisation de son réseau ferroviaire, essentiel pour le développement économique et territorial du pays.



La collaboration avec l'entreprise Fage, saluée pour son professionnalisme et son engagement, ainsi que l'accompagnement des maîtrises d'œuvre, soulignent l'importance d'une synergie entre les différents acteurs pour la réussite de tels projets.



Dans un contexte de contraintes budgétaires, le Ministre a rappelé l'importance cruciale du chemin de fer pour la croissance économique inclusive. Il a souligné que sans un réseau ferroviaire performant, aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux. La réduction de la facture énergétique et l'impact positif sur le niveau des activités portuaires et l'accessibilité vers les régions enclavées sont des bénéfices économiques multiples que le chemin de fer promet.



En conclusion, le Ministre a remercié toutes les parties prenantes pour leur soutien et leur engagement dans la finalisation de ce projet. Il a exprimé sa gratitude envers l'administration territoriale pour son efficacité et son dévouement à l'intérêt national. La nouvelle gare de Thiès, symbole de cette renaissance ferroviaire, est accueillie avec espoir et ambition, marquant le début d'une nouvelle ère pour le rail sénégalais.