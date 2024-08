Cent Lycéens Terminent un Camp d'Été sur l'Intelligence Artificielle organisé par l'Université Cheikh Hamidou Kane

Vendredi dernier, une centaine de lycéens a terminé un camp d'été sur l'intelligence artificielle, organisé par l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ce programme, baptisé "Formations ouvertes pour le renforcement des compétences de l’emploi et de l’entrepreneuriat dans le numérique (Force-N)", s'est déroulé sur trois jours.

L'objectif de cette initiative était d'initier les jeunes à l'intelligence artificielle et de les encourager à envisager une carrière dans ce domaine prometteur. Selon Seydina Moussa Ndiaye, directeur du programme, ce camp a pour but d’inspirer les jeunes générations et de leur fournir des compétences numériques essentielles pour un avenir technologique.

Le camp, soutenu par la fondation Mastercard et TAIK (The Africa I Know), a permis aux participants de se familiariser avec les bases de l'intelligence artificielle et d'élargir leurs perspectives professionnelles. À la fin de la formation, les lycéens ont reçu des attestations et ont exprimé leur reconnaissance lors de la cérémonie de clôture.



