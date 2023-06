Célébration du 23 juin interdite : F24 incite les habitants de Dakar et les Sénégalais à s'habiller en blanc ce vendredi.

Suite à l'arrêté préfectoral interdisant sa manifestation le vendredi 23 juin 2023, F24 définit une nouvelle stratégie de communication. A l'occasion de la célébration de la date historique du 23 juin, le mouvement des forces vives de la Nation M23 avait déposé une demande de manifestation pour le 23 juin. Le mouvement F24 a déclaré dans un communiqué : « Ce que F24 a prévu le 23 juin, aucun préfet, aucun président ne peut l'interdire. Blanc partout et par tout le monde. Au lieu d'une manifestation en plein air, F24 incite les habitants de Dakar et les Sénégalais à s'habiller en blanc ce vendredi. Ils veulent ça entre 13h. et 18h, la couleur blanche est visible dans la capitale du Sénégal. Mamadou Mbodj et ses collègues vous invitent à nouer, suspendre et agiter un morceau de tissu blanc, un ruban, une écharpe ou un mouchoir blanc partout, que ce soit sur les façades des voitures et des maisons.