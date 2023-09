Ce pays membre de la CEDEAO se dit prêt à fournir des aides humanitaires au Niger

Les autorités togolaises soutiennent l’initiative de l’Onu visant à faciliter l’accès à l’aide humanitaire au Niger, a déclaré le chef de la diplomatie de l’État dans une note adressée à la Commission de la CEDEAO, citée par les médias locaux. Par ailleurs, cette décision du Togo n’annihile tout de même pas son adhésion aux sanctions contre Niamey.Le Togo a exprimé sa disposition à contribuer à l’acheminement de l’aide humanitaire au Niger, a fait part le 15 septembre Robert Dussey, chef de la diplomatie togolaise."J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement togolais ayant minutieusement examiné ladite requête […], a décidé d’y répondre favorablement dans l’intérêt du peuple frère nigérien et de notre communauté", indique le ministre togolais dans une lettre envoyée au président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), cité par les médias locaux.La déclaration du chef de la diplomatie du Togo, État frontalier du Niger et membre de la CEDEAO, arrive en réponse à une demande du sous-secrétaire général des Nations unies chargé des affaires humanitaires et de la coordination des secours d’urgence. Ce dernier a sollicité la CEDEAO pour faciliter la mission des agences humanitaires des Nations unies œuvrant pour apporter une assistance vitale aux populations du Niger, indiquent les médias. Sputnik