Ce pays annonce la fin des visas pour tous les Africains

Le Rwanda a annoncé le 2 novembre qu’il autoriserait les Africains à voyager sans visa dans le pays, devenant ainsi le quatrième État du continent à le faire. Kigali vise à prendre pied sur le marché touristique africain en pleine croissance et à dynamiser son propre secteur touristique. Le Président rwandais Paul Kagame a introduit jeudi 2 novembre l'exemption de visa pour tous les Africains. "Qu’il n’y ait aucune erreur à ce sujet. N’importe quel Africain peut prendre l’avion pour le Rwanda quand il le souhaite et ne paiera rien pour entrer dans notre pays", a-t-il déclaré lors du 23e sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme."Nous ne devons pas perdre de vue notre propre marché continental . Les Africains sont l’avenir du tourisme mondial alors que notre classe moyenne continuera de croître à un rythme rapide dans les décennies à venir", a-t-il ajouté. Le Rwanda rejoint désormais les Seychelles, la Gambie et le Bénin , les seuls pays africains qui accordent une entrée sans visa à tous les citoyens africains. "Les restrictions de visa entre nous jouent contre nous. Lorsque les gens ne peuvent pas voyager, les hommes d’affaires ne peuvent pas voyager, les entrepreneurs ne peuvent pas voyager, nous devenons tous des perdants nets", a-t-il affirmé lors d’un sommet international au Congo-Brazzaville.Plusieurs pays africains ont également conclu des accords bilatéraux pour voyager sans visa, plus concrètement le Ghana et l'Afrique du Sud, ainsi que l'Ouganda et la République démocratique du Congo.En 2016, l’Union africaine a lancé un passeport africain, affirmant qu’il rivaliserait avec le modèle de l’Union européenne en "libérant le potentiel du continent". Cependant, jusqu’à présent, seuls les diplomates et les responsables de l’UA ont reçu ce document de voyage. Sputnik