Candidat de Benno: Abdoulaye Dièye “Nioune Macky Laniouy Top…”

Le Directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne reste toujours Fidèle à Macky Sall. à l'occasion de cette rencontre organisée par ses amis d'enfance et anciens camarades de classe, Abdoulaye a réitéré son engagement envers Macky Sall. "Bien que le président puisse se retirer,le leader et ses militants restent mobilisés et engagés. Il a réitéré son engagement envers le président Macky Sall. Même si la décision du chef de l’état l’a surpris, il pense que c’est un acte noble. “ Nioune Macky laniouy Top Nous attendons avec impatience le candidat choisi par notre leader, qui est le président macky Sall. Nous allons soutenir son candidat en 2024. Car c’est notre patron dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ainsi, avec ce choix, nous continuerons à être aux services des populations. Et, nous souhaitons que ce candidat puisse gagner ces élections au soir de l’élection présidentielle. Restez mobilisés. Ensemble, on peut gagner ces élections. Aux Thiessois, sachez que je travaille pour le développement de notre ville de Thies” a déclaré le directeur d'AIBD. Revenant sur les politiques de recrutement, Abdoulaye Dieye rassure la jeunesse et informe que ces postes appartiennent à tout le monde. Malgré les rumeurs et fausses informations, l’homme de siggi jotna dit être conscient de la manière dont il est entré de manager.