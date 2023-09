Candidat Benno Bokk Yakaar : Thierno Ahmed Sow porte son choix sur Abdoulaye Daouda Diallo

Rédigé par Hanne Abou le Vendredi 8 Septembre 2023 à 23:24 | Lu 32 fois

Sans attendre demain, jour où le président Macky Sall devra dire qui est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024, Thierno Ahmed Sow a déjà choisi. Pour l’homme politique, le président Macky ne devrait choisir personne d’autre que le président du conseil économique social et environnemental,Abdoulaye Daouda Diallo. Considérant les enjeux nationaux et internationaux liés au contexte économique et géopolitique actuel, convaincu que le futur candidat de BBY doit incarner les qualités d'homme d'Etat, de dialogue et de consensus ; vu le parcours de l'ancien ministre des finances qui fut le premier allié de Macky, Abdoulaye doit donc être le cinquième président du Sénégal pour continuer le travail remarquable de l'actuel patron de l'Alliance pour la République.

Sans oublier, Thierno a clairement fait savoir qu'il ne sera pas facile dans ce pays de faire un meilleur travail que le président Macky Sal.