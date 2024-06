CEMGA Offre 100 Moutons aux Militaires Invalides et Mutilés de Guerre

Un geste exceptionnel et rarissime vient d'être réalisé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Mbaye Cissé. En effet, un lot de 100 moutons sera offert aux familles des militaires invalides et mutilés de guerre. Cette initiative, rapportée par la direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), est destinée au regroupement des anciens militaires gravement mutilés de guerre du Sénégal ainsi qu'à l'association des anciens militaires invalides.



La cérémonie de remise des moutons se tiendra ce vendredi à Terme Sud, Ouakam. Ce geste généreux est attendu pour apporter réconfort et soutien aux familles de ces anciens militaires.