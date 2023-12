CAYAR: la population réclame la fermeture immédiate de l'usine de transformation du poisson Barna Sénégal.

A Cayar, les populations ne veulent plus voir l'usine de transformation du poisson Barna Sénégal. Des membres du collectif Takhawou Cayar Tous, aux brassards rouges, avaient organisé une manifestation de rue pour dénoncer la pollution à grande échelle réalisée par l'usine de transformation du poisson Barna Sénégal. « La population de Cayar est sortie pour montrer sa colère, son ras-le-bol face à la situation qu'elle vit. En effet, son cadre de vie et son environnement sont totalement détruits par cette usine de production de farine et d’huile de poisson appelée Barna Sénégal », a affirmé le secrétaire général du collectif. "Cayar ne peut pas cohabiter avec ces émissions d'odeurs nauséabondes et ces rejets d'eaux usées sur ses terres", a-t-il poursuivi. Selon les intervenants, le collectif Takhawou Cayar avait alerté sur les dangers que représentent ces usines tant sur le plan de la santé publique qu'économique, avec des femmes transformatrices confrontées à une forte concurrence pour l'accès aux ressources halieutiques. La population revendique ses droits et exige des autorités concernées la fermeture immédiate de cette usine.