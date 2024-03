Bras de fer à la mairie de Thiès - Ouest: Les partisans du maire Dr Mamadou Djité apportent des précisions

Ce sera désormais œil pour œil, dent pour dent à la mairie de la commune de Thiès - Ouest, où le torchon continue de brûler entre les partisans du maire Dr Mamadou Djité et ses pourfendeurs. Les partisans de l'édile de Thiès- Ouest n'acceptent plus les menaces proférées par certains conseillers municipaux. Hier, lors d'une réunion du conseil municipal après la cassation du bureau par la Cour d'Appel, le conseil devait tenir sa première session. Quelques temps après, il y avait des polémiques autour de cette décision. Finalement, cette rencontre a connu une autre tournure. Sur ce, Mouhamadou Moustapha Macoly, 4 e adjoint au maire de Thiès - Ouest apporte des précisions. "le maire avait convoqué une réunion du conseil municipal. Trois points étaient à l'ordre du jour. Et quelques temps après le démarrage des travaux, ouverte par le maire Dr Mamadou Djité qui était accompagné de l'adjoint au sous préfet de Thiès - Est, le maire a d'abord félicité le nouveau président élu et prié pour son mandat. En ce moment, les pourfendeurs ont perturbé la cette session. Ils sont venus avec leurs nervis pour bloquer les travaux…..", explique - t - il.