Bougane Gueye Dany "Je vais continuer le combat pour dégager le système et les hommes qui l'animent"

Après avoir recalé au second tour des parrainages en vue de la présidentielle du 25 février prochain, le leader du mouvement citoyen Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany a fait une sortie pour appeler à ses militants et sympathisants à un changement de régime en 2024. "Le travail vient de commencer. Ce qui reste à faire, c'est de sauver le Sénégal, être debout pour gagner le combat contre le système en place. Plus Macky Sall me fera de l'injustice, plus cela va me motiver davantage. Je suis plus que jamais déterminée à me battre pour les sénégalais. Je vais continuer le combat. Ensemble, on va dégager le système et les hommes qui l'animent. Ce n'est pas grave, dit - il, mais je serai avec vous sur le terrain, nous allons combattre l'injustice dans ce pays", lance - t - il avec amertume.



Il poursuit : "Aujourd'hui, nous avons une mauvaise nouvelle, c'est vrai. Nous avons été éliminés au parrainage mais je suis sûr que ce n'est pas une surprise pour vous. Je suis sûr que vous vous y attendiez. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a d'autres candidats, pour les éliminer, on les a envoyés en prison. Il y en a qui ont été séparés de leur famille. On a vécu tout cela dans le pays. Et je ne suis pas plus digne que ces gens - là", a laissé entendre le PDG de D média.