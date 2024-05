Billets noirs saisis au Sud et à Thiès: Plus de 7 milliards de F CFA par la Douane

Selon la Division de la communication et des relations de la Douane, "les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafics criminels se poursuivent sur l'étendue du territoire douanier. Des résultats fort appréciables sont notés dans la totalité des régions douanières".



En effet, le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPRF), a procédé à l'arrestation de "deux individus en possession de 10 millions de dollars en billets noirs soit une contrevaleur de plus de six milliards de francs CFA", a souligné le communiqué.



"Les criminels ont été arrêtés sur l'autoroute à péage à leur descente de véhicule, à hauteur du quartier Thiès - Sud, où ils avaient vraisemblablement un rendez - vous d'affaire", informe ledit communiqué.



De ce fait, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement et à la filature des prévenus. Ils sont déférés au Parquet. l'enquête suit son cours.



En plus, la Brigade mobile des Douanes de Kolda a réalisé une saisie. Les éléments douaniers de la Subdivision de Kolda, Région douanière du Sud ont sais des billets noirs d'une contrevaleur de 01 milliard 300 millions de francs CFA. Ils ont exploité un renseignement sur un groupe de malfaiteurs qui s'adonne à la cession et au lavage de billets.



Par conséquent, les agents des Douanes ont localisé et procédé à l'interpellation de deux individus de nationalité étrangère dans un hôtel à Kolda ville. Avant d'ajouter : "les deux faussaires détenaient un carton contenant des billets noirs en coupures de 500 et 200 euros". Ils ont été déférés au Parquet de Kolda.



Enfin, les agents de la Brigade mobile de Ziguinchor, Subdivision de Ziguinchor, ont effectué une saisie de billets noirs grâce à l'exploitation d'un renseignement concernant un réseau de trafic de billets à Ziguinchor. Cette opération a permis à ces derniers de saisir "un lot de billets noirs composé de coupures en francs CFA et d'autres en Euros pour une contre valeur totale de 140 millions de francs CFA". En outre, trois individus de nationalité sénégalaise ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice.



Par ailleurs, note le communiqué, les unités douanières restent mobiliser pour éradiquer le phénomène du faux monnayage qui selon elles, prend de l'ampleur et qui constitue une menace de l'économie nationale.