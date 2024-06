Bignona : Projet de Canal de Drainage des Eaux Pluviales à Tenghory Annoncé

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé vendredi le lancement imminent d'une étude pour la réalisation d’un nouveau canal de drainage des eaux pluviales à Tenghory, un quartier de la commune de Bignona.



"Cette initiative vise à soulager les populations locales des désagréments causés par l'actuel canal de Tenghory", a-t-il déclaré, en précisant que ce projet ne pourra pas être achevé en quelques semaines ni même en quelques mois.



Lors de sa visite d’évaluation des infrastructures d’assainissement et de drainage de Bignona, après celle de Ziguinchor, Cheikh Tidiane Dièye a affirmé que les études nécessaires seront menées pour assurer un canal conforme aux normes techniques et environnementales. "Nous ferons tout notre possible pour réaliser un canal régulier et techniquement adéquat afin de résoudre durablement les problèmes des habitants de Tenghory", a-t-il ajouté.



Le ministre a souligné que toutes les villes du Sénégal rencontrent des problèmes similaires, mais que le canal de Tenghory est particulièrement préoccupant en raison de son élargissement au fil des ans, menaçant les maisons et les infrastructures environnantes.



"Nous avons constaté un besoin urgent d'interventions sur ce canal pour éviter les dangers qu'il représente pour les riverains", a-t-il noté. Le ministre a également appelé à la mise en place rapide de solutions temporaires pour faciliter la traversée des infrastructures de franchissement du canal de Tenghory.



Le but est de minimiser les désagréments et les dangers, car la sécurité des citoyens est primordiale", a-t-il conclu.



Cheikh Tidiane Dièye a terminé sa visite par une rencontre de courtoisie avec El Hadj Fansou Bodian, imam ratib de la Grande Mosquée de Bignona.