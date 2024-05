Bignona : Engagement renouvelé du président pour la modernisation des cités religieuses

À Bignona, le 31 mai (APS) - Le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement envers la modernisation des cités religieuses lors d'une visite à Bignona, saluant les efforts entrepris par son prédécesseur dans ce domaine.



Accompagné du marabout El Hadji Ousmane Fansou Bodian, le président Faye a participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Bignona.



Lors de la cérémonie officielle du gamou d'El Hadj Ousmane Fansou Bodian, imam ratib de Bignona, le chef de l'État a assuré que le programme destiné aux cités religieuses du Sénégal, initié par l'administration précédente, serait mis en œuvre à Bignona. Il a exprimé sa volonté de le déployer dans cette cité religieuse pour soutenir l'œuvre de l'imam El Hadji Fansou Bodian dans la promotion de l'islam et de la paix au Sénégal.



Le président Faye a souligné l'importance de mesures impliquant les collectivités territoriales et les municipalités au niveau départemental.



En prenant la parole au nom de l'imam El Hadji Fansou Bodian, l'imam Mamadou Lamine Badji a salué la présence du président Bassirou Diomaye Faye et a souligné l'aspiration à la paix du Sénégal, qui devrait être partagée par tous, quel que soit leur statut social.



L'imam El Hadji Fansou Bodian, par le biais de son porte-parole, a invité le président Bassirou Diomaye Faye et son équipe à favoriser le dialogue en tant que garant de la paix et du développement au Sénégal.



Le guide religieux a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives et locales pour leur contribution à la réussite de cet événement religieux.



Il a offert un exemplaire du Coran à son invité, le président, et a formulé des prières pour lui ainsi que pour la paix et le développement du Sénégal.